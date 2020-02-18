В Крыму ФСБ задержала двоих подозреваемых в подготовке терактов

18 февраля 2020     12
В Крыму ФСБ задержала двоих подозреваемых в подготовке терактов

По данным спецслужб, задержанные готовились провести два теракта в образовательных учреждениях Керчи.

У подозреваемых 2003 и 2004 года рождения изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для их изготовления, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

Один из задержанных подростков попадал в поле зрения правоохранителей ранее. В ноябре 2018 года, после размещения им в социальных сетях комментариев о преступлении совершенном Владислав Росляковым в Керченском колледже, неоднократно проводились профилактические беседы. Несмотря на это, юноша вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся Росляков. Подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах «группы смерти», в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений.

 

Подростки разрабатывали планы нападений и изготавливали самодельные взрывные устройства, а испытывали они их на домашних животных. 

По адресам проживания у задержанных изъяты взрывные устройства с поражающими элементами и приобретённые посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту подготовки террористических актов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Видео пресс-службы ФСБ

Источник: Вести.Севастополь

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