В Крыму ФСБ задержала двоих подозреваемых в подготовке терактов

По данным спецслужб, задержанные готовились провести два теракта в образовательных учреждениях Керчи.

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У подозреваемых 2003 и 2004 года рождения изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для их изготовления, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

Один из задержанных подростков попадал в поле зрения правоохранителей ранее. В ноябре 2018 года, после размещения им в социальных сетях комментариев о преступлении совершенном Владислав Росляковым в Керченском колледже, неоднократно проводились профилактические беседы. Несмотря на это, юноша вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся Росляков. Подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах «группы смерти», в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений.

Подростки разрабатывали планы нападений и изготавливали самодельные взрывные устройства, а испытывали они их на домашних животных.

По адресам проживания у задержанных изъяты взрывные устройства с поражающими элементами и приобретённые посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту подготовки террористических актов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Видео пресс-службы ФСБ

Источник: Вести.Севастополь