В Крыму 200 машин «скорой» поставили под охрану Росгвардии

Крымские машины скорой медицинской помощи и санавиацию подключили к системе охраны Росгвардии.

Республиканский центр медицины катастроф заключил договор с крымским управлением Росгвардии, согласно которому, весь подвижной состав санитарного транспорта будет оборудован GPS-передатчиками и «тревожными кнопками», подключенными к системе охраны. Проект частично воплощен в жизнь. 200 автомобилей уже находятся под защитой, сообщает ИА «Крыминформ».

К концу недели будут оснащены более 300 «скорых». Уже сейчас, те машины, которые находятся на дежурстве, охраняются Росгвардией.

Со слов директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко, медперсонал очень часто подвергается нападению злоумышленников, желающих похитить наркотические средства.

В Севастополе такой проект работает уже давно. Под защитой вневедомственной охраны находится весь автопарк скорой помощи города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь