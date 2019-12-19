В Крыму 75% звонков на номер «112» совершают по ошибке

На 15 декабря 2019 года на единый номер поступило 222 264 вызова, из них 177 764 – совершены по ошибке или сброшены.

«Напоминаем, что «112» – это номер службы вызова экстренных оперативных служб и предназначен для использования в экстренных ситуациях и для получения консультаций по вопросам безопасности, – подчеркнул глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Он призвал звонить только в случае необходимости, чтобы не создавать угрозу жизни тех, кто действительно нуждается в помощи.

На службы экстренного реагирования операторами было переведено 39 083 вызова. Около 40% – в скорую помощь, примерно, столько же в – полицию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь