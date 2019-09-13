В Крым вернулся второй освобождённый при обмене житель Севастополя

13 сентября 2019     20
В Крым вернулся второй освобождённый при обмене житель Севастополя

Александр Валехидис был задержан в 2014 году во Львове.

В Крым вернулся второй освобождённый при обмене с Украиной житель Севастополя. Это Александр Валехидис. Именно о нём в интервью депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Александр Валехидис родился во Львове, но долгое время жил в Мурманске, где получил российское гражданство и служил в МВД. Впоследствии переехал в Севастополь. Летом 2014 года он был задержан во Львове, за то, что якобы собирал информацию о передислокации местных подразделений СБУ. В том же году Валехидиса приговорили к 10 годам лишения свободы за шпионаж. Теперь он на свободе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Проводится проверка по сообщению о бомбе на борту самолёта Симферополь - Казань
Проводится проверка по сообщению о бомбе на борту самолёта Симферополь – Казань

Самолёт уже приземлился в Симферополе. Пассажиры находятся в терминале аэропорта и ждут выдачи багажа. «Борт сел. Проведена проверка. Пассажиров и …


Первый освобождённый по обмену севастополец приехал в город
Первый освобождённый по обмену севастополец приехал в город

Экс-депутат горсовета Владимир Галичий первым из участников обмена с Украиной вернулся в Севастополь. Ещё трое севастопольцев приедут в город в ближайшее …


Политолог оценил намерение Украины закупать у США Javelin
Политолог оценил намерение Украины закупать у США Javelin

22:59 Анна Лушникова Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT намерение Минобороны …


В отношениях между Россией и Украиной увидели оттепель
В отношениях между Россией и Украиной увидели оттепель

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире …


Полигон ТБО «Кулаковский» рекультивируют в Подмосковье
Полигон ТБО «Кулаковский» рекультивируют в Подмосковье

В Московской области начался основной этап рекультивации на полигоне «Кулаковский», закрывшемся в 2017 году. Проводятся работы по укреплению тела свалки, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты