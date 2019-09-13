В Крым вернулся второй освобождённый при обмене житель Севастополя

Александр Валехидис был задержан в 2014 году во Львове.

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В Крым вернулся второй освобождённый при обмене с Украиной житель Севастополя. Это Александр Валехидис. Именно о нём в интервью депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Александр Валехидис родился во Львове, но долгое время жил в Мурманске, где получил российское гражданство и служил в МВД. Впоследствии переехал в Севастополь. Летом 2014 года он был задержан во Львове, за то, что якобы собирал информацию о передислокации местных подразделений СБУ. В том же году Валехидиса приговорили к 10 годам лишения свободы за шпионаж. Теперь он на свободе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь