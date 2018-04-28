В Крым идёт аномальная жара

С воскресенья в Крыму ожидается высокая температура воздуха, которая сохранится до следующего четверга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

“По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, с 29 апреля по 3 мая 2018 года в Крыму ожидается аномально жаркая погода”, — констатировали в ведомстве.

В то же время на сайте крымского гидрометцентра отмечается, что 29 и 30 апреля столбики термометров днем покажут на полуострове до +29 градусов, а 1 и 2 мая поднимутся еще на один пункт. Тепло в этих числах будет и ночью – воздух прогреется до +12…+14 градусов.

Вместе с тем в МЧС напомнили, что жителям и гостям Крыма следует соблюдать в этот период меры безопасности. Так, нельзя разводить костры и жечь мусор в лесу, зарослях сухостоя, деревянных строениях, а также оставлять без присмотра огонь в мангале.