В Крым и Севастополь с 2014 года переехали 50 тысяч жителей Украины

Выехали на постоянное место жительства в обратном направлении – семь тысяч человек.

«За пять лет в РФ в Крым приехало порядка 170 тысяч людей на постоянное место жительства. Из них более 50 тысяч приехало с Украины. Уехало из Крыма на Украину семь тысяч», – цитирует ТАСС главу парламента республики Владимира Константинова.

По его словам, с 2014 года покинули полуостров ради жизни в других российских регионах около 80 тысяч крымчан. Владимир Константинов не уточнил, какое гражданство имели жители Украины, переехавшие в Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь