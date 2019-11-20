В Крым пойдут поезда из Екатеринбурга и Мурманска

19 ноября 2019     24
В Крым пойдут поезда из Екатеринбурга и Мурманска

Введение новых железнодорожных маршрутов с начала следующего курортного сезона обсудил глава Республики Крым Сергей Аксенов вместе с генеральным директором компании «Гранд Сервис Экспресс» Александром Гановым. Об этой встрече Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке.

Первые поезда начнут ходить с декабря по двум направлениям: Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь, но в следующем году географию железнодорожного сообщения хотят расширить. Как сообщил глава республики, к началу курортного сезона планируется введение новых маршрутов из Екатеринбурга и Мурманска. Также власти Крыма хотят пустить прямые поезда из Кисловодска и Краснодара.

А из Симферополя будут ходить поезда в Феодосию и Евпаторию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото со страницы Сергея Аксенова в Фейсбуке

и сайта crimearw.ru

Источник: Вести.Севастополь

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