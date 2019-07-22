В Крым потянулись туристы из Австралии и Европы

Наметилась тенденция возвращения в Крым европейских туристов, чей интерес к полуострову несколько угас в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. Ее цитирует РИА Новости.

«Причем приезжают из таких регионов, как Финляндия, Австралия. Недавно австралиец попросил у меня нарезку видео о Крыме. Боже, — говорит, — можно это видео получить. Это превосходно, невозможно”, — говорит Наталья Пархоменко.

К середине лета в большинстве небольших отелей уже не хватает мест. А в некоторых 90% номеров уже забронированы на будущий год. Так что следующее лето, по словам Натальи, уже продано.

Фото с сайта mirtesen.ru

Источник: Вести.Севастополь