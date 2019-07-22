В Крым потянулись туристы из Австралии и Европы

22 июля 2019     19
В Крым потянулись туристы из Австралии и Европы

Наметилась тенденция возвращения в Крым европейских туристов, чей интерес к полуострову несколько угас в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. Ее цитирует РИА Новости.

«Причем приезжают из таких регионов, как  Финляндия, Австралия. Недавно австралиец попросил у меня нарезку видео о Крыме. Боже, — говорит, — можно это видео получить. Это превосходно, невозможно”, — говорит Наталья Пархоменко.

К середине лета в большинстве небольших отелей уже не хватает мест. А в некоторых 90% номеров уже забронированы на будущий год. Так что следующее лето, по словам Натальи, уже продано.

Фото с сайта mirtesen.ru

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Инструктор по вождению убил 20-летнюю ученицу за отказ заняться с ним сексом
Инструктор по вождению убил 20-летнюю ученицу за отказ заняться с ним сексом

В Архангельске 49-летний инструктор местной автошколы ДОСААФ Александр Шашко сознался в убийстве 20-летней ученицы Влады Лариной из Новодвинска. По версии …


Прощай, Пономарёв!
Прощай, Пономарёв!

На сегодняшнем аппаратном совещании и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в пятницу отправил вице-губернатора Илью Пономарёва в отставку. Примечательно, что Владимира Базарова также …


Прошла первая репетиция морского парада в честь Дня ВМФ
Прошла первая репетиция морского парада в честь Дня ВМФ

Сегодня утром в Севастопольской бухте экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, пилоты морской авиации Черноморского флота, лётчики армии ВВС и …


В Крым потянулись туристы из Австралии и Европы
В Крым потянулись туристы из Австралии и Европы

Наметилась тенденция возвращения в Крым европейских туристов, чей интерес к полуострову несколько угас в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. Об …


Шалимов считает, что «Краснодару» не повезло со жребием в ЛЧ
Шалимов считает, что «Краснодару» не повезло со жребием в ЛЧ

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о результатах жеребьёвки третьего отборочного раунда фуибольной Лиги чемпионов для российской команды. РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты