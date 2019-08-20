В Крым прибыла группа общественников из Германии

20 августа 2019     22
В Крым прибыла группа общественников из Германии

В Крым с визитом приехала группа из 15 представителей общественной организации Druschba Global, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Их задача – развеять мифы о жизни крымчан и ситуации на полуострове, которые ходят в западных странах », – сказал Гемпель.

По его словам, группа из Германии планирует посетить ключевые объекты полуострова, пообщаться с крымчанами, а также с представителями крымского парламента.

Ранее Гемпель подтвердил визит на полуостров смешанной немецко-норвежской делегации, который запланирован на октябрь текущего года. Ожидается, что в состав делегации войдут представители правящих партий Германии. 

Источник: Вести.Севастополь

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