В Крым прибыла группа общественников из Германии

В Крым с визитом приехала группа из 15 представителей общественной организации Druschba Global, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Их задача – развеять мифы о жизни крымчан и ситуации на полуострове, которые ходят в западных странах », – сказал Гемпель.

По его словам, группа из Германии планирует посетить ключевые объекты полуострова, пообщаться с крымчанами, а также с представителями крымского парламента.

Ранее Гемпель подтвердил визит на полуостров смешанной немецко-норвежской делегации, который запланирован на октябрь текущего года. Ожидается, что в состав делегации войдут представители правящих партий Германии.

Источник: Вести.Севастополь