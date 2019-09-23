В Крым прибыли потомки Ивана Айвазовского

Две прапраправнучки художника-мариниста прибыли сегодня на полуостров со своими дочерьми.
Все женщины прилетели в Симферопольский аэропорт из Австралии.
Они собираются поучаствовать в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее, носящей имя их великого предка. Также ещё один потомок художника, Джорджия Лоу – профессиональный арфист Сиднейского симфонического оркестра, выступит с сольным концертом в галерее в это воскресенье, 29 сентября.
Служба информации “Вести – Севастополь“
фото пресс-службы международного аэропорта Симферополь
Источник: Вести.Севастополь