В Крым прибыли потомки Ивана Айвазовского

23 сентября 2019     21
В Крым прибыли потомки Ивана Айвазовского

Две прапраправнучки художника-мариниста прибыли сегодня на полуостров со своими дочерьми. 

Все женщины прилетели в Симферопольский аэропорт из Австралии.

Они собираются поучаствовать в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее, носящей имя их великого предка. Также ещё один потомок художника, Джорджия Лоу – профессиональный арфист Сиднейского симфонического оркестра, выступит с сольным концертом в галерее в это воскресенье, 29 сентября.

Служба информации “Вести – Севастополь

фото пресс-службы международного аэропорта Симферополь

Источник: Вести.Севастополь

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В Крым прибыли потомки Ивана Айвазовского
В Крым прибыли потомки Ивана Айвазовского

Две прапраправнучки художника-мариниста прибыли сегодня на полуостров со своими дочерьми.  Все женщины прилетели в Симферопольский аэропорт из Австралии. Они собираются …



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