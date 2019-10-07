В Крым приедет еврокомиссар по правам человека

7 октября 2019     12
В Крым приедет еврокомиссар по правам человека

Дуня Миятович, комиссар совета Европы, намерена лично выяснить, нарушаются ли права жителей полуострова. Это касается прежде всего крымских татар, которые якобы жалуются на преследования и угрозы.

«Есть много вопросов, которые необходимо уточнить для проведения мной деятельности по правам человека на полуострове», – еще в июне заявила Миятович.

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации России заявили, что Крым примет еврокомиссара. О том, что договорённость о визите Дуни Миятович на полуостров с 7 по 11 октября достигнута, в июне объявил российский МИД.

А в сентябре, сообщает «Эхо Москвы», генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд предложил деполитизировать мандат еврокомиссара. Это необходимо, чтобы Миятович могла не только выявлять нарушения, но и защищать права человека в Крыму.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта “Эхо Москвы”

Источник: Вести.Севастополь

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