В Кубке КФС-2019/20 определились соперники на полуфинал

ФК «Севастополь» в полуфинале Кубка КФС сыграет с молодёжнинской «Крымтеплицей».
В пятницу, 15 ноября, в штаб-квартире Крымского футбольного союза прошла жеребьёвка матчей ½ финала розыгрыша Кубка КФС, сообщает пресс-служба союза.
ФК «Севастополь» в полуфинале сыграет с молодёжнинской «Крымтеплицей», а «Евпатория» встретится с ПФК «Инкомспорт» из Ялты.
Первые матчи Кубка пройдут 25 марта, ответные – 22 апреля 2020 года.
По регламенту турнира, полуфиналы противостояния будут состоять из двух матчей дома и на выезде). Первые матчи пройдут на полях соперников, указанных в парах первыми.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь