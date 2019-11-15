В Кубке КФС-2019/20 определились соперники на полуфинал

По регламенту турнира, полуфиналы противостояния будут состоять из двух матчей дома и на выезде). Первые матчи пройдут на полях соперников, указанных в парах первыми.

ФК «Севастополь» в полуфинале сыграет с молодёжнинской «Крымтеплицей», а «Евпатория» встретится с ПФК «Инкомспорт» из Ялты.

В пятницу, 15 ноября, в штаб-квартире Крымского футбольного союза прошла жеребьёвка матчей ½ финала розыгрыша Кубка КФС, сообщает пресс-служба союза.

ФК «Севастополь» в полуфинале Кубка КФС сыграет с молодёжнинской «Крымтеплицей».

Подозреваемому в убийстве Даши Пилипенко избрана мера пресечения До завершения предварительного следствия отчим девочки останется под стражей. Сегодня, 15 ноября, Раздольненский районный суд избрал меру пресечения в виде …



В театре Луначарского готовятся к премьере по пьесе Шукшина В Севастополе сегодня стартовал третий фестиваль “Крым на тарелке”. Главная интрига в этом году – как при создании сетов не …



Россиян предупредили о последствиях нехватки йода в организме Нехватка йода в организме может привести к проблемам с щитовидной железой и развитию умственной отсталости. Об этом заявил главный внештатный …



У жителей Оренбурга нашли сальмонеллез после отравления сладостями Врачи Оренбурга обнаружили сальмонеллез у десяти местных жителей, госпитализированных после употребления кондитерских изделий. «Всего в разное время было госпитализировано десять …

