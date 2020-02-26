В Лабораторной балке водовод уберут с частных участков

Подготовлен предварительный проект переноса магистральной трубы водопровода за пределы частных наделов в рамках ремонта улично-дорожной сети.

Проект обсуждался на рабочем совещании по вопросу водообеспечения садового товарищества «Сапун-гора» с представителями департаментов по имущественным и земельным отношениям, по архитектуре и градостроительству, по сельскому хозяйству, сотрудники предприятия «Водоканал» и членами садовых товариществ.

Наземный водовод в Лабораторной балке проходит по участкам ИЖС. Сейчас магистраль, снабжающая водой около двух тысяч семей, оказалась недоступна для садоводов и отремонтировать ее в случае поломки невозможно.

Данный объект будет предусмотрен в программе по развитию садовых товариществ.

По инициативе Председателя Законодательного Собрания города Севастополя Владимира Немцева, севастопольский парламент рассмотрит решение по проекту переноса водопровода, подготовленному участниками садовых товариществ, к середине марта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь