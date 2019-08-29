В лагере "Горный" дети и спасатели вместе тушили пожар

29 августа 2019     6
В лагере "Горный" дети и спасатели вместе тушили пожар

В летний лагерь “Горный” приехали спасатели со специальным оборудованием. В этот раз его применили не по прямому назначению. Центр гражданской защиты решил познакомить детей со своей работой. В качестве теста им предложили самим потушить огонь и даже дали в руки технику огромной разрушительной силы. 

В такие минуты каждый ребёнок чувствует себя супергероем. Камень толщиной с кисть руки бетонолом раскалывает за несколько секунд. И то что казалось игрой, обретает новый смысл.

«Им можно долбить камни. Когда камнепад, и человека засыпало камнями, можно этот инструмент использовать», – говорит Мирослав Григорьев, воспитанник лагеря “Горный”.

Доступ к пожарному рукаву только в полном обмундировании. Костюм великоват, но от этого только веселее.

В лагере “Горный” этих гостей ждали больше, чем финальной дискотеки в конце смены. У специалистов севастопольского Центра гражданской защиты в этом визите свой интерес.

«С детьми мы работаем постоянно. Всё равно надо воспитывать следующее поколение, кадровый резерв. Начинаем с малого возраста. А для детей это игра и прекрасное времяпрепровождение», – говорит Сергей Клещёв, начальник поисково-спасательного отряда Центра гражданской защиты Севастополя.

Теперь до конца смены они – герои и любимцы девушек.

В спасательном деле не всё разрешают потрогать руками. Зато всегда можно провести тренировку и оценить профпригодность. Несколько метров по-пластунски – это сила, параллельные перила – баланс. А навесная переправа – ещё и повод поговорить о командном духе.

Вот куда точно  только в качестве зрителей. Такая транспортировка – операция опасная. 15 метров над землёй и гравитация становится особенно бессердечной. Спасатели проверили это на себе. У скалодрома, визитной карточки лагеря, есть один секрет.

Скалодром строился под контролем специалистов Центра гражданской защиты. Ведь это не просто спортивное развлечение для детей из лагеря Горный, но и настоящий полигон для тренировок спасателей. Правда, летом они бывают здесь редко. Слишком много реальной работы на скалах Фиолента и Балаклавы. И такого страховочного оборудования на реальных скалах уже не будет.

Евгения Квашнина, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь

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