В лагере «Ласпи» построят профессиональный скалодром

6 сентября 2019     19
В лагере «Ласпи» построят профессиональный скалодром

У руководства города есть планы по строительству профессионального скалодрома в лагере Ласпи. Тренировочная база для скалолазов в Севастополе расширяется. Так накануне в спортивной школе № 7 на улице Коли Пищенко появился новый скалодром. Торжественную церемонию открытия приурочили к 50-летию учебного учреждения.

Максиму Ржавскому не терпится подняться на только что открытый скалодром. 8 лет из своих 13 лет он профессионально занимается скалолазанием. Хорошо разбирается и в горных рельефах, и в тренировочных стендах. Но такой 16-метровый тренажер с первых зацепов впечатлил спортсмена.

«На нем лучше стоят ноги, трение намного больше, чем на тех, что были, – говорит Максим. – Возможностей появилось намного больше, потому что, когда мы выезжали в другие города России, мы проходили длинные большие трассы, и для них нужно было качать свою выносливость, но на маленьких скалодромах это не совсем получается. А вот на большом стенде мы уже привыкаем к всероссийским трассам».

Скальный комплекс, открытый в 7-ой спортшколе, является уникальным, говорят специалисты. Третий по величине в России и единственный лицензированный в Южном федеральном округе. Севастополь теперь сможет принимать соревнования самого высокого ранга.

Новый скалодром состоит из 3-х секций. Центральная – предназначена для скоростных дисциплин. Два стенда по бокам – с более сложным рельефом – для дисциплин на трудность.

Отрабатывать навыки скалолазания могут только воспитанники 7-ой спортивной школы, прошедшие специальный отбор. Торжественное открытие руководство учебного учреждения приурочило к его 50-летнему юбилею.

«В октябре этот скалодром будет сертифицирован для установки мировых рекордов», – сообщил Сергей Родюков, директор спортивной школы № 7.

Эталонный центральный стенд отвечает мировым требованиям скалолазания и оснащен автоматической страховкой. На строительство было выделено более 11 миллионов рублей. 

Ильдар Саудабаев, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь

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