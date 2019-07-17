В лагере «Лучистый» под Евпаторией госпитализированы 49 детей

Кроме детей, медицинская помощь понадобилась пяти вожатым. Основная часть группы – подростки, приехавшие в лагерь из Татарстана.

«Есть такая вероятность, что инфекцию они привезли с собой – смывы это все покажут – в лагере много других групп, приехавших из других регионов, и оттуда никто не попал в больницу. Кухня централизованная – на весь санаторий», – сообщил АИ «Крыминформ» первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.