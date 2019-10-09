В «Ласпи» стартуют мастер-классы по экологии

В эту пятницу, 11 октября, в 17 часов на базе детского оздоровительного центра “Ласпи” начнёт свою работу второй городской слёт юных экологов. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

В “Ласпи” соберутся 10 экологических отрядов школ города, около 100 учащихся – победителей городских и региональных конкурсов по естественнонаучному направлению.

Дети выполнят конкурсные задания, для них проведут мастер-классы, познавательные и развлекательные мероприятия. А для учителей биологии запланированы семинары-практикумы. Победители и призеры соревнований будут награждены грамотами и ценными призами. Слёт юных экологов продлится два дня и завершится 12 октября.

В лагере “Ласпи” в сезон проходит много образовательных программ. Например, этим летом детей обучали правилам дорожного движения.

Вести ФМ – Севастополь

фото centers.by

Источник: Вести.Севастополь