В лесах Крыма четырем туристам понадобилась помощь спасателей

Сотрудники Симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС» в воскресенье днем пришли на помощь туристам, автомобиль которых сломался, а добраться пешком до ближайшего населенного пункта не представлялось возможным.

Трое взрослых и 3-летний ребенок на «УАЗе-469» отправились в лес к реке Суботхан. В дороге автомобиль сломался, и отремонтировать его у водителя не получилось. Пойти пешком до ближайшего села, тем более с маленьким ребенком, возможности не было, и туристы решили вызвать спасателей.

Как отметили сотрудники чрезвычайного ведомства, пострадавшие следовали всем рекомендациям, данным им по телефону, благодаря чему они были обнаружены в кратчайшие сроки. На служебном автомобиле их доставили в Симферополь, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь