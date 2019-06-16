В лесу в Бахчисарайском районе спасли заблудившегося мужчину

Вечером 15 июня в горно-лесном массиве возле села Прохладного потерялся молодой человек 1987 г.р. В течение часа, пройдя по горным тропам 5 км, спасатели нашли туриста. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев просит туристов, отправляющихся в горы, регистрироваться в МЧС.

«Зарегистрированная группа гораздо лучше подготовлена к походу, поскольку крымские спасатели не только разъясняют туристам возможные риски на маршруте и дают рекомендации о том, как правильно подготовиться к прогулке, но также и предупреждают об особенностях рельефа и погоды в районе отдыха, – говорит Александр Еремеев. – Кроме того, в случае возникновения каких-либо трудностей у группы, спасатели смогут оказать помощь более оперативно, зная район местонахождения отдыхающих. Сейчас на территории Республики Крым зарегистрировано 15 туристических групп».

Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности на скальных участках. А тем, кто отправляется в горы на короткую прогулку, рекомендуют надевать удобную обувь, брать с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта crimeahouse.ru

Источник: Вести Севастополя