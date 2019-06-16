В лесу в Бахчисарайском районе спасли заблудившегося мужчину

16 июня 2019     48
В лесу в Бахчисарайском районе спасли заблудившегося мужчину

Вечером 15 июня в горно-лесном массиве возле села Прохладного потерялся молодой человек 1987 г.р. В течение часа, пройдя по горным тропам 5 км, спасатели нашли туриста. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев просит туристов, отправляющихся в горы, регистрироваться в МЧС.

«Зарегистрированная группа гораздо лучше подготовлена к походу, поскольку крымские спасатели не только разъясняют туристам возможные риски на маршруте и дают рекомендации о том, как правильно подготовиться к прогулке, но также и предупреждают об особенностях рельефа и погоды в районе отдыха, – говорит Александр Еремеев. – Кроме того, в случае возникновения каких-либо трудностей у группы, спасатели смогут оказать помощь более оперативно, зная район местонахождения отдыхающих. Сейчас на территории Республики Крым зарегистрировано 15 туристических групп».

Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности на скальных участках. А тем, кто отправляется в горы на короткую прогулку, рекомендуют надевать удобную обувь, брать с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта crimeahouse.ru

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Не ждущие благодарности: медработники отмечают профессиональный праздник
Не ждущие благодарности: медработники отмечают профессиональный праздник

Эти люди полностью отдают себя профессии, работают и по государственным праздникам и в свой день рождения. Большинство пациентов не помнит …


В Севастополе новосибирцы покажут, как соблазнить мужчину
В Севастополе новосибирцы покажут, как соблазнить мужчину. Расписание гастролей

Водевиль под названием «Женские хитрости, или Как соблазнить мужчину» станет одним из спектаклей, которые покажет Новосибирский музыкальный театр на сцене …


Азар признался, что полюбил футбол благодаря Зидану
Азар признался, что полюбил футбол благодаря Зидану

Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, что полюбил футбол благодаря выступлениям своего нынешнего наставника Зинедина Зидана. © realmadrid.com «Я …


В Черном море продолжаются поиски пропавшего дайвера
В Черном море продолжаются поиски пропавшего дайвера

Четвертый день у берегов Крыма спасатели ищут мужчину-аквалангиста, который еще 13 июня отправился на ловлю рапаны из поселка Черноморское. В …


В лесу в Бахчисарайском районе спасли заблудившегося мужчину
В лесу в Бахчисарайском районе спасли заблудившегося мужчину

Вечером 15 июня в горно-лесном массиве возле села Прохладного потерялся молодой человек 1987 г.р. В течение часа, пройдя по горным …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты