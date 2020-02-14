В Ливадии обсудили возможность проведения новой Ялтинской конференции

14 февраля 2020     19
В Ливадии обсудили возможность проведения новой Ялтинской конференции

Еще одно историческое событие сегодня вспоминают в Ялте. В Ливадийском дворце проходит международная конференция «Ялта-1945: уроки истории». Её организовал Совет Федерации, и сессии проводят руководитель Комитета по международным делам Константин Косачёв и первый заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Григорий Карасин.

Сначала в стенах дворца торжественно провели гашение юбилейной марки, посвящённой этой дате.

Тираж серийной марки – 90 тысяч экземпляров. Открытку или письмо с можно отправить в любую точку страны. Для этого в холле дворца установили почтовый ящик. Церемония гашения марки стала частью большой конференции. В Крым приехали гости из европейских и восточных стран. Мероприятие объединило историков, общественников, политиков, представителей органов власти.

«Мы сегодня обсуждаем этот прекрасный исторический урок международному сообществу в том смысле что надо всегда искать компромиссы, новые балансы, думать о том, как жить в мире, взаимодействии и уважении взаимных интересов», – говорит первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григорий Карасин.

Сегодня научное сообщество говорило о том, как можно использовать модель переговоров 1945 года между лидерами трёх стран в современных условиях. И о том, что мир сегодня нуждается в равноправном сотрудничестве. Эксперты уверены – Крым мог бы в очередной раз стать площадкой для диалога между государствами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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