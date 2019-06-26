В Любимовке обновляют фасады и кровли домов

Программа капитального ремонта на 2019 год выполнена в Севастополе более чем на половину. Об этом заявил заместитель директора регионального фонда содействия капремонту. По словам Льва Осипова, сейчас работы еще идут в 96 домах. Подрядчики не приступили к ним лишь по нескольким адресам.

В программу в этом году попали 216 домов. В их числе строения в поселке Любимовка на улице Фёдоровской. Сегодня, 26 июня, ход работ оценили представители фонда капремонта и городские власти. Во время осмотра выявили и ряд проблем, с которыми сталкиваются местные жители.

«Вода стоит в подвалах, – рассказывает директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. – В ближайшие две недели подрядчик выйдет на работы в целом по ремонту ливневой канализации в Любимовке, в том числе на улице Федоровской. Здесь нужно комплексно решать проблему водоотведения. И с учетом этого проекта можно посмотреть, как решить проблему отдельно этого дома для отведения грунтовых вод».

К капитальному ремонту на улице Федоровской подошли комплексно. 5 домов привели в порядок в прошлом году, сейчас в работе еще 11. Большая часть ремонтов – это фасады. В двух домах обновляют кровлю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь