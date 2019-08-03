В Магадане хотят открыть лагерь, похожий на «Артек»

Международный детский центр «Артек» в Крыму посетила делегация правительства Магаданской области. Гостям было важно понять, как проходит проектирование актековских смен и распределение путевок, какие новые методики и технологии используются в образовательном процессе.

«Важно, что система отбора детей в «Артек» позволяет даже детям из глубинки, из сельской местности побывать в детском центре и получить незабываемые впечатления», – сказала Татьяна Савченко, заместитель председателя правительства Магаданской области.

В целом в детских оздоровительных учреждениях Крыма этим летом отдохнут 550 магаданских детей. Но в Магадане хотели бы отправлять в лагерь детей не только с июня по август, но и в течение всего года.

При поддержке губернатора Магаданской области Сергея Носова там хотят открыть свой лагерь, который будет работать по артековским технологиям.

Уже подписано соглашение между «Артеком», губернатором области, а также магаданскими вузами, студенты которых будут работать вожатыми в новом лагере. 29 августа состоится официальная встреча делегации международного детского центра и правительства Магаданской области, где стороны обсудят условия создания губернаторского лагеря. Специалистам «Артека» предстоит помочь коллегам и адаптировать свои образовательные программы под специфику Дальнего Востока.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МОЦ “Артек”

Источник: Вести.Севастополь