В магазинах Севастополя покупателям измеряют температуру

17 марта 2020     16
В магазинах Севастополя покупателям измеряют температуру

Во всех торговых точках Севастополя усилен контроль за соблюдением санитарного режима. Магазины города ввели дополнительные меры антивирусной безопасности для покупателей. Кроме этого, доставлять продукты пожилым людям и тем, кто находится дома на карантине, будут просить волонтёров.

Сейчас в магазинах города средства личной гигиены покупают чаще обычного. Ещё в аптеках и сетевых магазинах бытовой химии исчезают с полок антисептики.

Пока в одних магазинах полуострова ждут поступления новой партии товара, в крупном торгово-развлекательном комплексе Севастополя установили аппараты с антисептиком. Дозатор бесконтактный, достаточно помахать рукой и растереть жидкость до полного высыхания.

Маркетологи рассказывают, что такие аппараты с обеззараживающей жидкостью установили во всех 25 универсамах этой сети на полуострове. А ещё трижды в день уборщики протирают шкафчики для сумок, кассы, корзины, тележки. На эту меру пошли и в других гипермаркетах Севастополя. Ещё одно антивирусное предложение продавцов – измерить покупателям на входе температуру, правда, соглашаются на осмотр не все, а только каждый четвёртый.

В ближайшие выходные торговая сеть обещает завезти в супермаркет медицинские маски и продавать их на 10% ниже себестоимости. Ещё одна мера на время пандемии – перевод в другой режим системы циркуляции воздуха.

«Увеличили обмен воздуха примерно в 2,5 раза, сейчас вентиляторы работают мощнее, это первое; второе – поменяли фильтры, везде поставили новые. Также в поломоечные машины мы добавляем антисептики», – говорит директор торгово-развлекательного комплекса Владимир Плотка.

Гигиенические нововведения покупатели оценили. И пока одни протирают на входе руки, другие бегут к продавцам с вопросом – не предвидится ли в Севастополе дефицита гречки и сахара. В магазинах отвечают уверенно.

«Заказы мы делаем ежедневно, если будет такая необходимость, будем по две машины заказывать, и товар даже ночью будет поступать на наши склады, поэтому никакого дефицита у нас не будет», – уверяет менеджер торговой сети Мария Лукаш.

«Паника – это же психоз массовый, надо просто нормально жить и по факту смотреть по ситуации, но, если будет, допустим, катастрофическая ситуация, я боюсь, что гречка не спасёт!», – считает покупатель магазина.

По данным испанской ассоциации ретейлеров, в некоторых супермаркетах этой страны рост продаж составил 145%, в Финляндии ажиотаж на гигиенические и дезинфицирующие товары привел​ к росту цен на них в 3-4 раза. Российские экономисты и социологи предостерегают соотечественников от необдуманной хаотичной скупки товаров первой необходимости. Тогда, уверены те, кто ведёт ценовую и продуктовую статистику, негативных изменений в цифрах удастся избежать.

Анна Шустер, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь

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