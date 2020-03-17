В магазинах Севастополя появится свежая черноморская рыба в вакууме

Севастопольское рыболовное предприятие освоило технологию вакуумной упаковки улова. Свежую рыбу, фасованную прямо во время промысла, производитель начнёт поставлять в магазины города на следующей неделе. Это позволит исключить торговых посредников и избежать увеличения цены. Как государственная поддержка позволила рыболовам внедрить новые технологии?

Промысел рыбы у крымских берегов. За день улов одного траулера доходит до 80 тонн. Анчоус, ставрида, хамса. Дары Черного моря рыбаки должны доставить к столу максимально свежими. Поэтому кроме технологии заморозки, используемой с советских времен, севастопольские моряки применяют новую.

Только что пойманная рыба превращается в товар прямо на борту. С конвейера сходят 16 упаковок в минуту. Как только судно вернётся с промысла, партия готова отправиться в магазины.

Просто и быстро. Линию обслуживают два человека. Обеспечить свежесть рыбы – дело техники.

“Свежепойманная рыба заливается водой. Затем отправляется в вакуумный аппарат, где у нас происходит откачивание воздуха и запайка. Данный метод упаковки нам позволяет сохранить рыбную продукцию в течение 12 месяцев”, – объяснил Дмитрий Каретников, мастер обработки рыбной продукции.

Таким способом рыболовная компания пока фасует лишь 3% улова. Остальную рыбу замораживает и продаёт производителям консервов. Но это уже большой шаг вперёд. При финансовой поддержке государства фирма в последние годы удвоила вылов рыбы.

“Предприятие получило до 11 миллионов рублей господдержки. Это на модернизацию 2 судов. Заменено геолокационное оборудование, сделан соответствующий ремонт”, – рассказал Дмитрий Чумаков, директор департамента сельского хозяйства города г. Севастополя.

Большую часть улова севастопольские моряки прежде отправляли в областные центры России и страны Таможенного союза. Новый метод упаковки сделает черноморскую рыбу доступнее для крымчан.

“Мы заключили договоры со всеми местными сетями города Севастополь, Крыма. И я думаю, что уж на следующей неделе этот продукт можно будет увидеть на полках», – прогнозирует коммерческий директор рыболовецкой компании Дмитрий Ковальков.

Любители рыбы уже могут составлять меню. Первым в продажу поступит черноморский анчоус в упаковке, а в апреле моряки отправятся на промысел кильки.

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Олег Смирнов, Виталий Козловский, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь