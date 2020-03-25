В магазине Севастополя продавали «серые» смартфоны и смарт-часы

25 марта 2020     16
В магазине Севастополя продавали «серые» смартфоны и смарт-часы

Выездная проверка Севастопольской таможни выявила незаконно ввезённую на территорию России технику Apple, Samsung, Sony и Xiaomi.

В одном из магазинов Севастополя были обнаружены смартфоны, беспроводные наушники, смарт-часы и весы с признаками незаконного перемещения через границу, сообщает пресс-служба Севастопольской таможни. У индивидуального предпринимателя отсутствовали документы, подтверждающие таможенное декларирование.

Всего было изъято 390 гаджетов Apple, Samsung, Sony и Xiaomi. Вся техника направлена на таможенную экспертизу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Севастопольская таможня

Источник: Вести.Севастополь

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