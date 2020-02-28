В марте на набережной Ялты пройдет фестиваль, посвященный женщинам

«Ялта – город 8 марта» – фестиваль с таким названием стартует в городе-курорте 6 марта и продлится до 9-го, сообщает Крыминформ.

На набережной откроется выставка ретро-автомобилей «Женщины. Цветы. Автомобили», одним из арт-объектов которой будет автомобиль в цветах.

На главной сцене состоится флешмоб «Танцующий город 8-го марта».

Променад «Дама с собачкой» должен стать одним из самых ярких событий, считает заместитель начальника управления культуры администрации Ялты Дарья Морозова. На красной дорожке выберут самую грациозную и изящную даму, также пройдет конкурс на лучшую одежду для ее четвероногого питомца.

Будет открыта галерея дамских шляпок с фотозоной и вернисаж крымской косметики.

Кафе и рестораны Крыма откроют на набережной свои фудкорты. «Шоколадная мастерская» представит конфеты и десерты как ручной работы, так и сделанные на шоколадных фабриках. 7 марта на главной сцене пройдет чемпионат Крыма по флейрингу – Бармен-шоу.

Женщин угостят Чеховским вишневым пирогом длиной 20 метров, который испекут в честь 160-летия со дня рождения писателя.

Каждый вечер на сцене будут выступать популярные вокалисты и кавер-группы Крыма и других регионов Юга России. В финале праздника запланированы ледовое и огненное шоу, выступления ходулистов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь