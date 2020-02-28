В марте на набережной Ялты пройдет фестиваль, посвященный женщинам

28 февраля 2020     21
В марте на набережной Ялты пройдет фестиваль, посвященный женщинам

«Ялта – город 8 марта» – фестиваль с таким названием стартует в городе-курорте 6 марта и продлится до 9-го, сообщает Крыминформ.

На набережной откроется выставка ретро-автомобилей «Женщины. Цветы. Автомобили», одним из арт-объектов которой будет автомобиль в цветах.

На главной сцене состоится флешмоб «Танцующий город 8-го марта».

Променад «Дама с собачкой» должен стать одним из самых ярких событий, считает заместитель начальника управления культуры администрации Ялты Дарья Морозова. На красной дорожке выберут самую грациозную и изящную даму, также пройдет конкурс на лучшую одежду для ее четвероногого питомца.

Будет открыта галерея дамских шляпок с фотозоной и вернисаж крымской косметики.

Кафе и рестораны Крыма откроют на набережной свои фудкорты. «Шоколадная мастерская» представит конфеты и десерты как ручной работы, так и сделанные на шоколадных фабриках. 7 марта на главной сцене пройдет чемпионат Крыма по флейрингу – Бармен-шоу.

Женщин угостят Чеховским вишневым пирогом длиной 20 метров, который испекут в честь 160-летия со дня рождения писателя.

Каждый вечер на сцене будут выступать популярные вокалисты и кавер-группы Крыма и других регионов Юга России. В финале праздника запланированы ледовое и огненное шоу, выступления ходулистов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе возобновлено движение катеров
В Севастополе возобновлено движение катеров

28 февраля с 12:00 погодные условия позволили восстановить движение катеров в Севастопольской бухте. Паром на линии «Артбухта – Северная» остановлен. …


В Севастополе за год значительно подорожали услуги
В Севастополе за год значительно подорожали услуги

В исследовании участвовали 510 товаров и услуг, пользующихся у севастопольцев наибольшим спросом. Результаты оказались таковы: среди продовольственных товаров больше всего, …


Севастопольцы делятся рецептами необычных блинов и начинок
Севастопольцы делятся рецептами необычных блинов и начинок

Индекс блина подсчитали в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу. За основу взяли классический рецепт: литр молока, 4 …


В «Подземном Севастополе» всех желающих ждут на урок гражданской обороны
В «Подземном Севастополе» всех желающих ждут на урок гражданской обороны

В воскресенье, 1 марта, в музее «Подземный Севастополь – объект С-2» пройдёт урок «Культура безопасности». В мероприятии, посвящённом Всемирному Дню …


Маршрут Эстафеты Победы пройдет по городам Крыма
Маршрут Эстафеты Победы пройдет по городам Крыма

Для сохранения памяти пограничников в год 75-летия Победы Пограничная служба ФСБ России проводит Эстафету Победы. Она стартовала 5 февраля одновременно …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты