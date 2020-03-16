В Мартыновском овраге реконструкторы покажут военный парад 1942 года

Началась подготовка к фестивалю Мартыновский овраг, который пройдет 22 марта.

Реконструкторы из разных регионов страны покажут один из эпизодов Великой Отечественной войны – Чапаевская дивизия отразит атаку захватчиков. Также гости фестиваля увидят реконструкцию парада, который прошел в Мартыновском овраге в 1942 году. Причем, в эпицентре военных действий. Традиционно задействуют и военную технику. Сейчас сотрудники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника совместно с «Волонтерами победы» готовят площадку. В Мартыновском овраге устроили субботник. В ближайшие дни начнется установка техники и подготовка выставки.

«У нас будет выставка, посвященная 75-ой годовщине Победы. А также – выставка, посвященная именно непосредственно событию, которое было в 1942 году в Мартыновском овраге. Это парад 25-ой Чапаевской дивизии. Ну а также будут работать интерактивные площадки», – пояснил заместитель директора государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Сергей Хахалин.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь