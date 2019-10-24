В «Массандре» стартует Первый международный винный конкурс

24 октября 2019     21
В «Массандре» стартует Первый международный винный конкурс

Он откроется сегодня и пройдет по правилам Международной организации винограда и вина. На конкурсе им. Льва Голицына будут представлены предприятия из 20 стран мира, 70 отечественных и зарубежных участников.

Итоги конкурса подведут в субботу на главном отраслевом событии года — IX Всероссийском Саммите виноделов. Главные награды — это большое золото, золото, серебро и бронза. Также будут выбраны лучшие отечественные вина, произведённые из российского винограда, в том числе,  «Лучшее фермерское вино» в трёх номинациях – игристое, тихое белое, тихое красное.

Кроме того, в «Массандре» пройдет презентация проекта новой галереи Энотеки. Ее откроют в 2020 году. Первыми винами, которые торжественно заложат в ниши для хранения, станут победители I Международного винного Конкурса имени Льва Голицына.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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