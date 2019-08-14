В медколледже имени Жени Дерюгиной открыт дополнительный целевой набор

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места в Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной, еще успевают заключить договоры на целевое обучение. Об этом сегодня сообщили в городском департаменте здравоохранения. Им нужно успеть до 19 августа. Зарезервировано 150 мест.

Целевое обучение будущих врачей и среднего медицинского персонала – одна из мер поддержки медицинской отрасли Севастополя, которая разработана правительством и департаментом здравоохранения. По окончании обучения выпускники будут трудоустроены в государственные больницы и поликлиники.

Для заключения договора на целевое обучение абитуриентам понадобятся: справка, выданная приёмной комиссией медицинского колледжа, о том, что абитуриент состоит в рейтинге и успешно прошёл тестирование профессиональной направленности; копии паспорта, СНИЛС и аттестата с приложением. А также ходатайство от подведомственной Департаменту здравоохранения медорганизации.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь