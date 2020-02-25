В медучреждениях Севастополя волонтеры займутся пропагандой ЗОЖ

25 февраля 2020     8
В медучреждениях Севастополя волонтеры займутся пропагандой ЗОЖ

Как эффективнее использовать потенциал некоммерческих организаций, обсудили на круглом столе в Департаменте здравоохранения Севастополя.

На заседании присутствовали руководители медицинских учреждений и представители НКО.

Сегодня волонтёры работают с инфекционной больницей, туберкулёзным диспансером, оказывают паллиативную помощь, ухаживают за пожилыми людьми. Но, по мнению участников встречи, не все возможности некоммерческих организаций реализованы. Например, в части пропаганды здорового образа жизни.

«Борьба с наркоманией, борьба с алкоголизмом, профилактика абортов, грудное вскармливание… Все эти темы, которые во время приёма у врача не осветить. Доктор, конечно, говорит, что надо это соблюдать, но этому не уделяется достаточного внимания, для того, чтобы пациент это осознал, воспринял это как-то душой, к этому проникся. И чтобы соблюдал, самое главное, в своей жизни и пропагандировал среди родственников своих, среди непосредственно своих домочадцев», – отметила заместитель директора Департамента здравоохранения Севастополя Екатерина Кормачева.

Одной из проблем на круглом столе назвали недостаток информации. В ближайшее время будет составлен список городских некоммерческих организаций и направлений их деятельности. Его представят руководителям медицинских учреждений для того, чтобы они смогли приглашать волонтёров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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