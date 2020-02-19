В мероприятиях к юбилею Победы примут участие более 20 кораблей ЧФ

Более 20 кораблей, катеров и судов обеспечения будут участвовать в торжествах, посвящённых 75-летию Великой Победы в городах-героях Севастополе, Керчи и Новороссийске, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В Севастополе и Новороссийске 9 мая корабли встанут в парадный строй. В севастопольском параде участие примут: подводная лодка, два фрегата, ракетный катер, сторожевой, малый ракетный и большие десантные корабли.

Наряду с парадными построениями в День Победы в Севастополе, Новороссийске и Керчи корабли и суда Черноморского флота будут выставлены у причалов и открыты для посещения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь