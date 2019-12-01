В МИД Украины уверены, что Россия не вернет Крым

В интервью Deutsche Welle заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что ожидания Киева вернуть под свой контроль полуостров не будут реализованы.
“У меня возникают большие сомнения по поводу того, что президент России согласится на то, что Крым – не их”, – цитирует РИА Крым слова Елены Зеркаль.
В то же время она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет мира с Россией. 9 декабря в Париже пройдет саммит “Нормандской четверки”, и там снова будет поднят вопрос взаимоотношений России и Украины. При том, что Зеленский хочет мира, он не оставляет надежд вернуть полуостров под юрисдикцию Украины, о чем неоднократно заявлял как в Киеве, так и в своих поездках к лидерам других стран. Тем не менее, уже даже в украинском министерстве иностранных дел считают тщетными попытки по возвращению Крыма.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь
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