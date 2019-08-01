В Минсельхозе Крыма объяснили, почему подорожали томаты

В последнюю неделю июля жители Севастополя и Крыма отметили резкий скачок цен на помидоры. Овощи, которые в начале месяца можно было купить за 80-90 рублей за килограмм, подорожали до 140-150.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства сельского хозяйства Андрея Рюмшина, причиной подорожания стали обильные дожди иногда с градом, которые обрушились на республику в июле.

Часть овощей была повреждена градом и потеряла товарный вид, часть заболела фитофторой. Упала урожайность, что тут же сказалось на рыночной цене, объяснил министр.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь