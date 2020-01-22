В минувшем году в Крыму было зафиксировано 85 землетрясений

В Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета отметили тенденцию к снижению числа землетрясений на полуострове.
Если в 2018 году их было 100, то в прошлом только 85, сообщил агентству «Интерфакс» директор института Юрий Вольфман. По его словам, значительно снизился и уровень высвободившейся сейсмической энергии в очагах. Магнитуда землетрясений не превышала трех баллов, и люди их практически не ощущали – разве что жители верхних этажей высоток.
Тем не менее Крым остается сейсмически опасным регионом, и были годы, когда фиксировалось до 200 землетрясений.
Последствия землетрясения 1927 года
К счастью, после 1927 года мощных сотрясений на полуострове не было. Тогда подземные толчки разрушили 2/3 зданий на Южном берегу Крыма.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото club.foto.ru
Источник: Вести.Севастополь
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