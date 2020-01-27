В минувшем году зафиксировано 900 нарушений пограничного режима

900 нарушителей пограничного режима были выявлены пограничниками Крыма в 2019 году. 12 человек были задержаны за незаконное пересечение государственной границы.

Все нарушители привлечены к административной, а в некоторых случаях – к уголовной ответственности. В пользу государства взыскано около трехсот тысяч рублей штрафов. В Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым подвели итоги минувшего года.

Один из последних случаев произошел в Джанкойском районе. Так в нескольких километрах от российско-украинской границы в пределах пограничной зоны была обнаружена женщина 1967 года рождения, уроженка Республики Узбекистан, имеющая российский паспорт. Для законного пребывания в пограничной зоне необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и пропуск, выданный одним из подразделений пограничного органа. У женщины такого разрешения не было. На нее составили протокол об административном правонарушении.

Получить пропуск можно через портал www.gosuslugi.ru, а также на официальном сайте ФСБ России (www.fsb.ru).

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь