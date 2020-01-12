В минувшем году почти 9 тысяч крымчан стали гражданами России

Заявление о получении российского гражданства в 2019 году было отклонено лишь один раз, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД. Остальные обратившиеся паспорта получили.

Гражданами России за год стали почти 9 тыс. жителей Крыма.

“Максимальное внимание уделяется оперативности и комфортности предоставляемых услуг для граждан, исключению малейшей волокиты. Так, за 12 месяцев прошлого года принято 11247 заявлений о приеме в гражданство РФ. По ним вынесено 8872 положительных решений. Остальные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении”, – рассказали в пресс-службе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь