В минувшие выходные трое туристов получили травмы в горах Крыма

17 февраля 2020     22
В минувшие выходные трое туристов получили травмы в горах Крыма

Спасатели Крымского МЧС оказали помощь туристам, получившим травмы различной степени тяжести при зимних катаниях в горах. 

Вчера на плато Ай-Петри севастополец, катаясь на тюбе, получил перелом лучезапястной кости левой руки.

На Ангарском перевале в этот день оказалось сразу двое пострадавших. 28-летний мужчина повредил кисть катаясь на санках, а подросток, 2006 года рождения, получил травму головы. Мальчик самостоятельно передвигаться не мог, спасатели оказали первую помощь пострадавшему и на носилках транспортировали его к автомобилю скорой помощи, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.   

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы МЧС РК

Источник: Вести.Севастополь

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