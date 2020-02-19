В минувшие выходные трое туристов получили травмы в горах Крыма

Спасатели Крымского МЧС оказали помощь туристам, получившим травмы различной степени тяжести при зимних катаниях в горах.
Вчера на плато Ай-Петри севастополец, катаясь на тюбе, получил перелом лучезапястной кости левой руки.
На Ангарском перевале в этот день оказалось сразу двое пострадавших. 28-летний мужчина повредил кисть катаясь на санках, а подросток, 2006 года рождения, получил травму головы. Мальчик самостоятельно передвигаться не мог, спасатели оказали первую помощь пострадавшему и на носилках транспортировали его к автомобилю скорой помощи, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы МЧС РК
Источник: Вести.Севастополь