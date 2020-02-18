В многоквартирном доме в Феодосии из-за обогревателя случился пожар

18 февраля 2020     12
В многоквартирном доме в Феодосии из-за обогревателя случился пожар

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации отопительного электроприбора. Сотрудники пожарной службы эвакуировали из горящего дома 10 жильцов подъезда и ликвидировали пожар, площадь которого составила 10 квадратных метров.

«Внутри помещения уже была зафиксирована очень высокая температура горения, огонь охватил практически всю площадь комнаты. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет», – сообщил глава Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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