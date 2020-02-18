В многоквартирном доме в Феодосии из-за обогревателя случился пожар

«Внутри помещения уже была зафиксирована очень высокая температура горения, огонь охватил практически всю площадь комнаты. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет», – сообщил глава Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации отопительного электроприбора. Сотрудники пожарной службы эвакуировали из горящего дома 10 жильцов подъезда и ликвидировали пожар, площадь которого составила 10 квадратных метров.

Турция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу Турецкая и российская стороны договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в своем Twitter сообщает агенство …



Кудрин оценил покупку Сбербанка за счет денег из «главной кубышки России» Покупка Сбербанка правительством и использование для этого средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) станет разумным шагом. Такую оценку дал глава Счетной …



В России рассказали о договоренностях с Турцией по Идлибу Россия и Турция по итогам консультаций решили придерживаться договоренностей по Сирии. Об этом сообщается на сайте российского МИД. В ведомстве …



США ввели санкции против Rosneft Trading и ее президента Власти США во вторник, 18 февраля, ввели санкции в отношении компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро. Как объяснила …

