В многоквартирном доме в Феодосии из-за обогревателя случился пожар

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации отопительного электроприбора. Сотрудники пожарной службы эвакуировали из горящего дома 10 жильцов подъезда и ликвидировали пожар, площадь которого составила 10 квадратных метров.
Служба информации «Вести – Севастополь»
«Внутри помещения уже была зафиксирована очень высокая температура горения, огонь охватил практически всю площадь комнаты. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет», – сообщил глава Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Источник: Вести.Севастополь