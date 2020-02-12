В Морской библиотеке Севастополя открыли новую выставку

12 февраля 2020     8
В Морской библиотеке Севастополя открыли новую выставку

Экспозиция, посвящённая Великой Победе и Ялтинской конференции, будет работать в Морской библиотеке в течение двух недель. 

Среди экспонатов выставки – редкие фотографии английских моряков и военнослужащих США в Севастополе. Черчилль и Рузвельт посетили разрушенный город сразу после конференции. Изучив зарубежные экспонаты выставки можно узнать, что о ней писали в газетах 1945 года, и какие планы на Крым имел Гитлер. Среди них памятный знак солдат Третьего рейха для участвующих в захвате полуострова и другие предметы, иллюстрирующие мощь врага, которого смогла победить Красная армия.

«Допустим, на подводных лодках в Третьем рейхе у каждого моряка был сундучок, куда перед походом складывали документы, награды и личные вещи, и это оставляли на берегу, если погибал, отправлялось домой это, всё было подготовлено – и это говорит о системном подходе. Можно понимать, как изначально нелегко и трудно было эту машину остановить, а потом победить», – подчеркивает почётный председатель Севастопольского морского собрания Виктор Кот.

 

В дальнейшем составители фотостендов планируют показывать их в школах, колледжах и воинских частях Севастополя.

 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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