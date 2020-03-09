В Москве воссоздадут эпизоды Второй обороны Севастополя и Альминского сражения

Эпизоды из истории Крыма будут воссозданы в Москве на Тверской улице 15 марта. Там будут развернуты три локации: “Казачья станица”, “Альминское сражение 1854 года” и “Оборона Севастополя 1941-1942 годов”.

Как сообщает ТАСС, приедут 110 реконструкторов из Крыма, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. Историческая реконструкция будет представлена в рамках фестиваля «Крымская весна», который стартует в столице 14 марта и продлится до 22-го. Он посвящен 6-ой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

В фестивале в эти дни будут задействованы 17 площадок. На бульварах и в парках жители и гости столицы смогут узнать больше интересных фактов о Крыме и Севастополе. Посетителей ждут спектакли, игры, ремесленные и кулинарные мастер-классы. Гостей будут угощать морепродуктами и традиционными крымскими блюдами. Но кульминацией праздника станет именно историческая реконструкция.

Так 15 марта в “Казачьей станице” можно будет увидеть, как работали и отмечали праздники казаки. Там будут петь казачьи песни и исполнять традиционные танцы: гопак, казачку, барыню. Также гости смогут стать участниками боя на бревне с подушками.

На локации “Альминское сражение” зрители увидят сцены строевой подготовки, а затем и самого сражения. Там будет проходить набор в рекруты, строительство оборонительных укреплений, обучение чтению исторических карт и планирование атаки.

На локации “Оборона Севастополя” воссоздадут атмосферу картины Александра Дейнеки. Там покажут рукопашный бой моряков. Гостям предложат научиться вязать морские узлы, пользоваться азбукой Морзе, читать морские карты и ориентироваться по компасу.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото mos.ru

Источник: Вести.Севастополь