В Москве и Санкт-Петербурге пройдут недели крымских вин

Завтра в обеих российских столицах стартуют «Недели крымских вин». В 25 ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга посетителям будут предлагать вина пяти ведущих производителей полуострова, которые выпускаются под марками «Валерий Захарьин», «Золотая Балка», «Массандра» и Alma Valley.

Список ресторанов, которые участвуют в «Неделях крымских вин», можно найти на сайте ноябрьфесткрым.рф.

Шеф-повара этих заведений разработали для гостей специальные сеты блюд, которые отлично сочетаются именно с крымским вином, сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма. Именно правительство республики стало инициатором этих гастрономических недель, которые продлятся до 31 октября. Они будут анонсировать фестиваль вина Ноябрьфест, который с 1 по 3 ноября пройдет на территории старейшего винзавода Крыма «Массандра». В этом году он отмечает свое 125-летие.

Главным днем фестиваля станет 2 ноября. Свою продукцию в «Массандре» презентуют более 30 винных и фермерских хозяйств Крыма. Для гостей праздника подготовлены дегустации крымских вин, сыров и блюд черноморской кухни. Также обещаны мастер-классы для гостей по приготовлению блюд крымской кухни.

В время фестиваля также состоятся дни открытых дверей на винных предприятиях полуострова. За два года проведения Ноябрьфест посетили более 10 тысяч гостей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Туристического портала Крыма

Источник: Вести.Севастополь