В Москве наградили победителей международного конкурса детского творчества

29 января 2020     4
В Москве наградили победителей международного конкурса детского творчества

В Москве в Музее Победы на Поклонной горе сегодня наградили победителей двух конкурсов «За нравственный подвиг учителя» и «Красота Божьего мира». Второй конкурс – детский. Он проходил в рамках Международных Рождественских чтений.

Финальный этап собрал более трех тысяч работ, в том числе из Севастополя. Воспитанники Балаклавского дома детского и юношеского творчества и кадеты школы №22 выступили в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя с хореографической постановкой о первых днях Великой Отечественной войны.

Рождественские образовательные чтения проходят уже 15 лет. После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в них начали участвовать и делегации из городов полуострова.

«Церемонию награждения решили провести именно в Зале Славы, потому что все конкурсанты посвятили свое творчество Великой Отечественной войне», – отметила заместитель министра культуры страны Ольга Ярилова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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