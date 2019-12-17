В Москве снесут кинотеатр «Севастополь»

Работы будут проведены в рамках благоустройства детского парка в Преображенском районе столицы.
«В следующем году снесут сгоревший кинотеатр «Севастополь» <…> работы будут завершены в 2020 году», – рассказал в эфире радио «Говорит Москва» глава департамента капремонта столицы Алексей Елисеев.
По его словам, здание является значительной частью Черкизовского детского парка, в котором завершается реконструкция.
Кинотеатр «Севастополь» был построен в 1964 году. С конца 1990- использовался как склад, а потом в здании произошёл пожар.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь