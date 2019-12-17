В Москве снесут кинотеатр «Севастополь»

17 декабря 2019     16
В Москве снесут кинотеатр «Севастополь»

Работы будут проведены в рамках благоустройства детского парка в Преображенском районе столицы.

«В следующем году снесут сгоревший кинотеатр «Севастополь» <…> работы будут завершены в 2020 году», – рассказал в эфире радио «Говорит Москва» глава департамента капремонта столицы Алексей Елисеев.

По его словам, здание является значительной частью Черкизовского детского парка, в котором завершается реконструкция.

Кинотеатр «Севастополь» был построен в 1964 году. С конца 1990- использовался как склад, а потом в здании произошёл пожар.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе военные полицейские борются за поездку на «АрмИ – 2020»
В Севастополе военные полицейские борются за поездку на «АрмИ – 2020»

В Севастополе началась подготовка к армейским международным играм «АрмИ – 2020». В рамках соревнований, которые пройдут в августе, запланировано больше …


Вести Севастополь 17.12.2019
Вести Севастополь 17.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Улицу Большую Морскую закроют для транспорта. Как идёт реконструкция, из-за которой машины пустят в объезд? И …


В Европе признали выполнение Украиной условий для транспортировки газа
В Европе признали выполнение Украиной условий для транспортировки газа

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал выполнение Украиной условий для транспортировки газа. Об этом сообщается на сайте секретариата. «Секретариат подтвердил, что …


В России загадочно поднялся купол над метеоритом (ВИДЕО)
В России загадочно поднялся купол над метеоритом (ВИДЕО)

Сотрудники исторического музея в Челябинске заявили, что стали свидетелями загадочного поднятия защитного купола над метеоритом, упавшим в городе в 2013 …


Посетители аэропорта Симферополь могут бесплатно отправить новогоднюю открытку
Посетители аэропорта Симферополь могут бесплатно отправить новогоднюю открытку

Пресс-служба международного аэропорта «Симферополь» сообщила о том, что каждый желающий может бесплатно отправить новогоднюю открытку своим близким и знакомым. Стойка с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты