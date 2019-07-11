В Музее космонавтики Севастополя появился первый экспонат

11 июля 2019     18
В Музее космонавтики Севастополя появился первый экспонат

Им стал скафандр российского космонавта Антона Шкаплерова. В нём он пробыл на орбите Земли более 200 суток.

Костюм весит около 15 килограммов и оснащён системами жизнеобеспечения. Он будет первым экспонатом Севастопольского музея комонавтики, который откроется 12 апреля, ко Дню космонавтики. В 2020-м году центр переедет в новое здание.

Передача пока формальная – пока костюм принадлежит организации Роскосмос. Теперь на него требуется оформить документы.

Сам лётчик сейчас находится в Балаклаве вместе с семьей на каникулах, и скафандр презентовал лично.

“Костюм имеет гарантию, я летал каждые примерно три года, он начинает шиться за два года. У него гарантия пять лет, то есть получается, что каждый космический полет у меня новый костюм. Самая главная задача – защитить космонавта, если вдруг произойдет разгерметизация, то включатся системы, и мы сможем закончить выполнять задачу и живыми вернуться на Землю”, – рассказал Антон Шкаплеров, космонавт-испытатель, Герой России корреспонденту “Вести-Севастополь”.

Источник: Вести.Севастополь

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