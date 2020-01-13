В музыкальном театре Ильи Резника будут заниматься около 100 севастопольских детей

Илья Резник провёл в Севастополе отбор детей в музыкальный театр «Маленькая страна». Под руководством поэта их будут учить вокальному искусству, актёрскому мастерству и хореографии. Студии Резника уже работают в Москве и Ялте.

<!-- -->

Это его первые успехи в музыке, ими Максим Васильев делится с кумиром – Ильёй Резником. Поэт открывает в городе свой театр «Маленькая страна». Чтобы оказаться в первом составе – всего минута, за которую нужно показать всё, чему научился. Скрипку Максим взял в руки всего четыре месяца назад, вот и волнуется необычайно. Зато его мама Ольга спокойна. Она знает – у сына с рождения талант.

«Максим очень любит петь, он любит музыку, и когда у него хорошее настроение, летом, например, это каждый день, он не разговаривает – он поёт. Он вокализует все свои мысли, которые приходят ему на ум, он музыкально как-то оформляет», – рассказывает Ольга Васильева.

Услышать оценку народного артиста России, песни на стихи которого знает вся страна, пришли почти 100 юных севастопольцев. У каждого свой талант, и свой секрет как запомниться мэтру российской эстрады. Одни дарят автору его же строки.

Другие выбрали композиции, которые он услышать никак не ожидал.

Поют, танцуют, читают стихи, есть и те, кто просто не справляется с эмоциями.

«У нас нет никаких интриг, у нас нет борьбы за первую линию как в каких-то детских коллективах, я очень доволен, они просто вдохновляют меня, это для меня как тоже школа. Я если пишу детскую книгу, я проверю на них, нравится им – значит будем дальше работать, нет – значит я что-то меняю, что-то редактирую», – делится Илья Резник.

В его «Маленькой стране» уже два города. Москва и Ялта. Она объединяет тех, кто делает свои первые шаги в искусстве. Ездить за сотни километров севастопольцам будет не нужно.

Занятия для юных севастопольцев будут проходить в музыкальной школе №1. Вокальное искусство, ансамблевое пение, актёрское мастерство, будут преподавать как Севастопольские специалисты, которые уже прошли свой отбор, так и приглашённые мастера.

«У нас преподаватели преподают по особой методике, фонопедическая методика голоса по Емельянову. У нас, конечно, будет тоже и хореография – постановка номеров для различных концертов, впереди у нас 75-летие Победы. Конечно мы будем работать и над классическими произведениями – попурри на тему военных песен. У нас уже есть такой номер, поставленный в Москве, ну, и дети поют «Нашу армию», «Служить России», – уточняет генеральный директор музыкального театра «Маленькая страна» Ирина Романова-Резник.

А ещё читают стихи и басни Ильи Резника. Что исполнять всегда выбирают сами. Самые важные мастер-классы прославленный поэт проводит сам, он уверен – обучить можно даже тех, у кого нет слуха и голоса, главное – непреодолимое желание и талантливые педагоги. А возможность дать каждому ребёнку шанс прикоснуться к искусству, говорит, найдут.

«Мы не можем брать такие деньги, как в наших детских коллективах, у нас очень скромно, еле-еле хватает на оплату преподавателей», – отмечает Илья Резник. «Когда Илья начал говорить про наш музыкальный детский театр «Маленькая Страна», Алла Борисовна говорит: ты ещё не разорился на этом? Он говорит: ну почти, а она говорит: я разорилась и закрыла, но мы закрывать не будем, Господь Бог с нами, Илья Рахмиэльевич крещён в Крыму, обвенчаны мы тоже здесь, квартира у нас есть, поэтому мы все ваши», – подчёркивает его супруга.

Вот и на этих прослушиваниях проигравших и победителей нет. На мастер-классы, лекции и практические занятия будут ходить все.

Алёна Давыдова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь