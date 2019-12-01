В МФЦ Севастополя начали оформлять биометрические загранпаспорта

В Севастопольском многофункциональном центре появилась новая услуга. Теперь жители могут оформить биометрический загранпаспорт.

Пока это можно сделать только в одном отделении, расположенном напротив автовокзала. В будущем предоставлять услугу будут и в других подразделениях МФЦ города. Прием документов осуществляется по средам с 14-ти до 17-ти часов. А выдача паспортов – в такое же время по пятницам.

Если спрос на новую услугу будет большой, график работы пересмотрят. Для обработки заявлений и оформления документов нового образца в МФЦ также закупили специальные комплексы и подготовили помещение. Пока документы в нем принимают сотрудники управления по миграции МВД. Чуть позже оформлением будут заниматься сотрудники самого центра.

«На текущий момент действие этого пилотного проекта продлено до октября 20-ого года. В связи с тем, что криптобиокабины, которые планировались на втором этапе, то есть отдельные модули, в которых человек самостоятельно сможет подать услугу, будут сейчас закупаться всеми субъектами, и сроки там определены – октябрь 20-ого года», – сообщил Юрий Громяк, заместитель директора Севастопольского многофункционального центра.

Особенно интересна услуга будет тем севастопольцам, у которых на текущий момент иностранный паспорт, выданный еще при Украине. Менять его будут без оплаты госпошлины. Получить загранпаспорт можно и через портал «Госуслуги». Он позволяет подать заявку без очереди и оформить документ со скидкой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь