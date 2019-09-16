В названии Республики Крым может появиться ещё одно слово

16 сентября 2019     17
В названии Республики Крым может появиться ещё одно слово

С такой инициативой выступила греческая диаспора полуострова, а заместителю председателя Совета министров республики Георгию Мурадову идея понравилась.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Крыма использовать в названии нашей республики, наряду с имеющимся, добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым – Таврида», – приводит ТАСС слова политика.

Он отметил, что в России названия ряда регионов содержат историческую часть. Например: Северная Осетия – Алания, Якутия – Республика Саха.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: rk.gov.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Крым могут переименовать
Крым могут переименовать

Руководство Крыма положительно отозвалось об идее утвердить второе официальное название региона, переименовав Республику Крым в Тавриду. В поддержку этой инициативы высказался вице-премьер …


Крымский военно-исторический фестиваль посетили около 150 тысяч человек
Крымский военно-исторический фестиваль посетили около 150 тысяч человек

С 7 по 15 сентября тысяча участников-реконструкторов работали на 21 исторической площадке в течение 9 дней. Фестиваль в этом году …


Побывать в космосе, не отрываясь от Земли – в Севастополе появился космопарк
Побывать в космосе, не отрываясь от Земли – в Севастополе появился космопарк

Космос становится ближе.  В Севастополе появился новый развлекательный парк “Космодрайв”. В нём детям и взрослым в игровой форме преподают астрономию …


В названии Республики Крым может появиться ещё одно слово
В названии Республики Крым может появиться ещё одно слово

С такой инициативой выступила греческая диаспора полуострова, а заместителю председателя Совета министров республики Георгию Мурадову идея понравилась. «Мне кажется очень …


Разин о здоровье Заворотнюк: «Это не фейк, все плохо»
Разин о здоровье Заворотнюк: «Это не фейк, все плохо»

Продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин рассказал журналистам, что дал обещание близким Анастасии Заворотнюк никак не комментировать ее состояние. По его словам, об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты