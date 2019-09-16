В названии Республики Крым может появиться ещё одно слово

С такой инициативой выступила греческая диаспора полуострова, а заместителю председателя Совета министров республики Георгию Мурадову идея понравилась.
«Мне кажется очень значимой инициатива греков Крыма использовать в названии нашей республики, наряду с имеющимся, добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым – Таврида», – приводит ТАСС слова политика.
Он отметил, что в России названия ряда регионов содержат историческую часть. Например: Северная Осетия – Алания, Якутия – Республика Саха.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: rk.gov.ru
Источник: Вести.Севастополь