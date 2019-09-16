В названии Республики Крым может появиться ещё одно слово

Он отметил, что в России названия ряда регионов содержат историческую часть. Например: Северная Осетия – Алания, Якутия – Республика Саха.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Крыма использовать в названии нашей республики, наряду с имеющимся, добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым – Таврида», – приводит ТАСС слова политика.

С такой инициативой выступила греческая диаспора полуострова, а заместителю председателя Совета министров республики Георгию Мурадову идея понравилась.

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В названии Республики Крым может появиться ещё одно слово С такой инициативой выступила греческая диаспора полуострова, а заместителю председателя Совета министров республики Георгию Мурадову идея понравилась. «Мне кажется очень …

