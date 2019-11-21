В Нахимовском районе задержали двоих подозреваемых в хранении наркотиков

Во время ночного патрулирования улиц, сотрудники ОМВД по Нахимовскому району обратили внимание на двоих мужчин, которые при виде полиции попытались скрыться.

У мужчин найден пакет с кристаллами белого цвета, которые эксперты идентифицировали, как наркотическое вещество – альфа-PVP, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Медицинское освидетельствование задержанных показало, что 27 и 31-летний севастопольцы находились в состоянии наркотического опьянения. Они признались, что приобрели наркотики через «закладку» для личного потребления. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь