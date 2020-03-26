В начале апреля Севастополь ждет новая волна похолодания

В начале апреля на Крымский полуостров придет очередная порция холодного воздуха. Несмотря на то, что погода останется ясной, 1 апреля днем столбик термометра опустится до +9, сообщает портал Гисметео.

Это будет связано со сменой ветра с юго-восточного на северный, которое произойдет к вечеру воскресенья. И северный ветер начнет накачивать в город холодные массы воздуха.

А в предстоящие выходные сохранится достаточно комфортная погода: +13 днем и без осадков, +8 ночью. Сильного ветра тоже не ожидается.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь