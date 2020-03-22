В начале недели в Крыму ожидаются ночные заморозки

В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха в степных и предгорных районах Крыма может опуститься ниже нуля.

23, 24, 25 марта на почве возможны заморозки от -1 до -5 градусов, сообщили в МЧС республики со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Возникает вероятность гибели или повреждения сельхозкультур: уже цветут персики и абрикосы, а такие перепады температуры могут негативно сказаться на будущем урожае косточковых.

Также могут возникнуть чрезвычайные ситуации на объектах энергетики и ЖКХ.

На территории Севастополя минусовых температур не ожидается, но в ближайшие три дня нам тоже предстоит пережить волну похолодания. В понедельник и во вторник возможен дождь, днем только +7…9 градусов, ночью +4. В среду к вечеру начнет теплеть, и в четверг ожидается уже +14 и солнце.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь